بدأت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم (السبت)، استقبال طلبات ترشح القوائم للانتخابات التشريعية 2026، في الضفة الغربية وقطاع غزة، إيذاناً بانطلاق إحدى أبرز مراحل الاستحقاق الانتخابي المقرر إجراؤه في نوفمبر القادم.



وأوضحت اللجنة أن استقبال الطلبات يتم في مقرها العام بمدينة البيرة ومكتبها في دير البلح بقطاع غزة، ويستمر 12 يوماً، حتى (الأربعاء) 7 أكتوبر، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».



وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح إقبالاً كبيراً من القوائم المترشحة في مكتبي اللجنة برام الله ودير البلح، فيما أكدت اللجنة جاهزية طواقمها لتقديم الإرشادات والمعلومات اللازمة لممثلي القوائم، وتسهيل إجراءات تقديم الطلبات بصورة متساوية في الضفة الغربية وقطاع غزة.



وبحسب اللجنة، يقتصر الترشح لعضوية المجلس التشريعي على القوائم الانتخابية، ولا تُقبل طلبات الترشح الفردية، على أن تضم القائمة ما لا يقل عن 16 مرشحاً ولا يزيد على 132 مرشحاً، مع الالتزام بالحد الأدنى لتمثيل المرأة وفقاً لأحكام القانون.



وأفادت بأن طلب الترشح يقدم من منسق القائمة ومفوضها بعد استكمال النماذج والوثائق والمرفقات المطلوبة، على أن تخضع الطلبات بعد تقديمها للدراسة والتدقيق للتأكد من استيفائها الشروط القانونية، مشددة على أن تقديم الطلب لا يعني قبوله أو اعتماده.



ودعت اللجنة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع مسبقاً على النشرات والإجراءات والنماذج المنشورة على موقعها الإلكتروني، والتأكد من استكمال جميع المتطلبات قبل تقديم الطلب، والتواصل مع اللجنة ومكاتبها للاستفسار عن الجوانب القانونية والفنية للعملية الانتخابية.



ومن المقرر إجراء الاقتراع العام للانتخابات التشريعية الفلسطينية يوم (السبت) 28 نوفمبر القادم.