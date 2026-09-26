أكد المتحدث باسم ألوية العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي أن استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية لمكة المكرمة والتعدي على قدسيتها بالطائرات المسيرة فجّر موجة سخط وغضب شعبية عارمة لدى الشعب اليمني، مشيراً إلى أن هذه الحماقة دفعت أعداداً غفيرة من المواطنين إلى الاستعداد والتطوع للانخراط في قتال المليشيا وزجرها والخلاص منها، لتتشكل انتفاضة شعبية واسعة تتكامل مع الضربات العسكرية لقطع يد إيران في اليمن ووقف عبثها بممر «باب المندب» المائي.



كسر الأنساق وتطهير المواقع



وأوضح السقلدي في تصريح لـ «عكاظ»، أن القوات المسلحة كسرت تحشيدات كبيرة دفعت بها المليشيا خلال الفترة الماضية باتجاه جبهة «كهبوب» ومناطق «المضاربة» بمحافظة لحج للسيطرة على خطوط المواجهة وفرض واقع جديد، مشدداً على أن المواجهات التي استمرت على مدى أسبوعين أسفرت عن تدمير الأنساق الهجومية للمليشيا وإفشال جميع محاولاتها للتقدم، دون أن تتمكن من تحقيق أي كسب ميداني يُذكر رغم تكرار هجماتها.

أصيل السلقدي



وأضاف المتحدث باسم العمالقة أن القوات نفذت عمليات عكسية ناجحة تمكنت خلالها من تطهير عدد من المواقع التي كانت المليشيا قد تمركزت فيها قبل تعزيز القوات للجبهة، وإعادة فرض السيطرة الكاملة عليها، مما يؤكد القدرة العالية للعمالقة على التعامل الاحترافي مع التطورات الميدانية وكسر كافة هجمات العناصر الحوثية وتكبيدها خسائر فادحة.



مغامرة حوثية لحساب طهران



وحذر السقلدي المليشيا المدعومة من إيران من مغبة استمرار تصعيدها، مؤكداً أن القوات مستمرة في جاهزيتها وعلى أتم الاستعداد لتنفيذ مهام قتالية تجعل المليشيا الإرهابية تدفع ثمن تصعيدها وغطرستها باهظاً.



ولفت إلى أن المليشيا تُصوّر لأنصارها أنها بأحسن حال بينما الواقع يثبت عكس ذلك تماماً، موضحاً أن الحوثي وضع نفسه في مأزق ومصير حتمي بتصعيده الأخير وشنه هذه الحرب الغاشمة التي ضحى فيها باليمنيين وسفك دماءهم ودمر مقدراتهم والبنية التحتية، فقط من أجل إهداء «باب المندب» لطهران لتعبث بأمن الملاحة الدولية وتبتز العالم.



وعي دولي وسخط شعبي



وشدد متحدث العمالقة على أن المكر الحوثي ورسائل الطمأنة الكاذبة لن تنخدع بها القوى الدولية التي تدرك تماماً مكر وخداع الجماعة ولن تترك مليشيا ظلامية إرهابية تعبث بأمن الممر المائي الهام، مبيناً أن «العالم تقوده عقول وحكومات، وليس عقول أطفال كالذين يُغرر بهم الحوثي في صفوفه لتنطلي عليهم شعاراته وأكاذيبه».



واختتم السقلدي تصريحه بالقول: «إن أمن اليمن والملاحة الدولية والمقدسات خط أحمر، والحوثي يدرك اليوم قبل غد أن مغامرته المفتوحة لحساب إيران انتهت إلى مأزق تاريخي، وأن القوات العسكرية والشعب اليمني ماضون حتماً في قطع أطماع طهران وتطهير البلاد من أدواتها الإرهابية».