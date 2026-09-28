أسفر انهيار عقار قديم مكوّن من ثلاثة طوابق بمدينة المنيا عن مصرع سيدة كانت داخل المبنى لحظة السقوط، فيما جرى نقل الجثمان إلى المستشفى العام.

وفيما أظهرت التحريات الأولية تدهور حالة المبنى قبل الانهيار، فقد بيّنت أيضًا أن العقار المنهار يقع في منطقة المطافي بوسط مدينة المنيا، وإلى جواره منازل صادرة لها قرارات إزالة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى فرض طوق محكم حول المكان وفصل الغاز عن المنطقة حرصًا على سلامة المارة.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الحادثة واستكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



