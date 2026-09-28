من المدرجات إلى الاختفاء.. تفاصيل واقعة هروب لاعب منتخب مصر في إيطاليا

في واقعة أثارت حالة من القلق داخل بعثة منتخب مصر للكيك بوكسينج، تخلف اللاعب محمد عبد الفتاح، البالغ من العمر 15 عامًا، عن العودة إلى القاهرة مع زملائه عقب انتهاء منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب، التي استضافتها إيطاليا واختتمت منافساتها رسميًا يوم الأحد.

وكشف الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تفاصيل الواقعة، موضحًا أن اللاعب غادر مكان وجود البعثة أثناء متابعة أعضاء المنتخب للمباراة النهائية لزميلتهم بسملة العربي، قبل أن ينقطع التواصل معه ولا يعود إلى المكان الذي كانت تتواجد فيه البعثة.



تفاصيل اختفاء لاعب منتخب مصر

وبحسب بيان الاتحاد المصري، استأذن محمد عبد الفتاح زملاءه وأفراد البعثة للذهاب إلى دورة المياه أثناء وجود المنتخب في المدرجات، إلا أنه لم يعد بعد ذلك إلى مكان البعثة.

ومع استمرار غيابه، بدأت محاولات البحث عنه والتأكد من مكان وجوده، قبل أن يتضح أنه لن يعود مع باقي أفراد البعثة إلى مقر الإقامة ثم إلى مصر.

وأوضح الاتحاد أن الواقعة جرى التعامل معها بصورة رسمية، مع إخطار الجهات المختصة ومتابعة الإجراءات اللازمة، خاصة أن اللاعب تخلف عن العودة أثناء وجود البعثة خارج الأراضي المصرية.



محضر رسمي في السفارة المصرية بإيطاليا

واتخذ الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عددًا من الإجراءات الرسمية عقب الواقعة، حيث تم تحرير محضر في السفارة المصرية بإيطاليا لإثبات تخلف اللاعب عن العودة مع بعثة المنتخب.

كما جرى إبلاغ الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة بتفاصيل الواقعة، لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة والتعامل معها وفقًا للوائح المنظمة لسفر بعثات المنتخبات الوطنية.

وأشار الاتحاد إلى أن رئيس البعثة احتفظ بجواز سفر اللاعب، إلى جانب حقيبة ملابسه، فيما تتواصل المتابعة مع الجهات المختصة بشأن مكان وجوده وملابسات عدم عودته.

رئيس الاتحاد: اللاعب يبلغ 15 عامًا

وقال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، محمد صبيح، إن اللاعب يبلغ من العمر 15 عامًا، مؤكدًا أن الاتحاد مستمر في متابعة موقفه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف صبيح، في تصريحات تلفزيونية، أن اللاعب لا يجيد اللغة، وينتمي إلى أسرة بسيطة، مشيرًا إلى احتمال أن يكون أحد المقربين منه قد نصحه بالبقاء في الخارج وعدم العودة، مع التأكيد على أن هذه النقطة تبقى ضمن ما طرحه رئيس الاتحاد ولا تمثل نتيجة رسمية معلنة بشأن ملابسات الواقعة.

وأكد رئيس الاتحاد أن الجهات المعنية تتابع الأمر، موضحًا أن المعلومات المتاحة للاتحاد حتى الآن تشير إلى عدم تعرض اللاعب لأي ضرر، رغم عدم التوصل إلى مكان وجوده.

الاتحاد يحقق في الواقعة

وأعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إحالة الواقعة للتحقيق القانوني، مع استمرار التنسيق بين مجلس الإدارة والجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لمتابعة التطورات.

وشدد محمد صبيح على أن ما حدث يمثل واقعة منفصلة عن مشاركة المنتخب في البطولة، مطالبًا بالتركيز أيضًا على النتائج التي حققها اللاعبون خلال المنافسات.

8 ميداليات لمصر في بطولة العالم

وكان المنتخب المصري للكيك بوكسينج قد حقق نتائج بارزة خلال مشاركته في بطولة العالم للناشئين والشباب، بعدما حصد 8 ميداليات متنوعة، بواقع 6 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.

وأكد رئيس الاتحاد أن لاعبي المنتخب قدموا مستويات مميزة والتزموا بالتعليمات طوال فترة المشاركة، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود اللاعبين والبعثة خلال البطولة.

وتواصل الجهات المختصة متابعة واقعة تخلف محمد عبد الفتاح عن العودة مع بعثة المنتخب، في انتظار ما تسفر عنه الإجراءات الرسمية بشأن مكان وجود اللاعب وملابسات مغادرته مقر البعثة في إيطاليا.