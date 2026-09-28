يتداول بعض مستخدمي مكملات المغنيسيوم تجارب عن أحلام شديدة الوضوح وكوابيس بدأت بعد تناولها، حتى إن أحدهم شبّه ما يراه أثناء نومه بـ«فيلم رعب» يؤدي فيه دور البطولة. لكن الخبراء يؤكدون أن الأدلة المتاحة لا تثبت أن المغنيسيوم يسبب هذه الأحلام مباشرة.

ويُروَّج للمغنيسيوم بوصفه مساعداً على النوم، رغم أن الأدلة على فعاليته في علاج الأرق لا تزال محدودة. وهو معدن أساسي لوظائف الجسم، ويمكن الحصول عليه من المكسرات والبذور والبقوليات والحبوب الكاملة والخضروات الورقية.

وقالت الطبيبة نيكي رامسكيل إن الأحلام الواضحة ليست أثراً جانبياً مثبتاً للمغنيسيوم. وطرحت تفسيراً محتملاً مفاده أن تغيّر نمط النوم لدى بعض الأشخاص قد يجعلهم يتذكرون أحلامهم بصورة أكبر، خصوصاً تلك التي تحدث خلال مرحلة حركة العين السريعة. غير أن هذا التفسير لا يثبت وجود علاقة سببية بين المكمل والكوابيس.

ونصحت رامسكيل بمراجعة مكونات العبوة، إذ قد تحتوي بعض المكملات على فيتامين «B6» أو مكونات أخرى، والانتباه إلى أي اضطراب في النوم يظهر بعد بدء تناولها. كما يُنصح من يعانون مشكلات في الكلى أو يتناولون أدوية بانتظام باستشارة الطبيب قبل استخدام مكملات المغنيسيوم.

وقد تؤدي الجرعات المرتفعة من هذه المكملات إلى الإسهال والغثيان وتقلصات البطن. وإذا أصبحت الأحلام مزعجة أو استمر اضطراب النوم، فمن الأفضل مراجعة الطبيب لتقييم السبب.