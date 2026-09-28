كشف التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة تداول السعودية، تسجيل المستثمرين السعوديين صافي شراء بتعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 24 سبتمبر الجاري، بقيمة 310.1 مليون دولار (1.16 مليار ريال).

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمر السعودي في الأسبوع الماضي 2.04 مليار دولار (7.64 مليار ريال)، كانت تمثل 58.93% من عمليات الشراء الأسبوعية بالسوق الرئيسية، مقابل مبيعات بلغت 1.73 مليار دولار (6.47 مليار ريال)، شكلت 49.96% من المبيعات الأسبوعية الإجمالية.

صافي مشتريات المؤسسات السعودية

ودعم الأفراد تعاملات السعوديين في الأسبوع الماضي، بتسجيلهم صافي مشتريات بواقع 219.44 مليون دولار (822.89 مليون ريال)، حيث بلغت مشترياتهم الإجمالية في الأسبوع الماضي 1.62 مليار دولار (6.06 مليار ريال)، مقارنة مع مبيعات إجمالية بلغت 1.397 مليار دولار (5.24 مليار ريال).

كما واصلت المؤسسات السعودية تسجيل صافي شراء خلال الأسبوع الماضي بواقع 90.66 مليون دولار (339.99 مليون ريال)، وهذا ناتج عن تنفيذ عمليات شراء إجمالية تناهز 420.35 مليون دولار (1.58 مليار ريال)، مقابل مبيعات قيمتها 329.68 مليون دولار (1.24 مليار ريال).

تعاملات الخليجيين والأجانب

وبالنسبة لتعاملات الخليجيين، أسفرت عن تسجيل صافي شراء في الأسبوع الماضي بواقع 8.44 مليون دولار (31.65 مليون ريال)، وهذا فارق عمليات شراء بقيمة 54.93 مليون دولار (205.97 مليون ريال)، مقابل مبيعات بلغت 46.49 مليون دولار (174.32 مليون ريال).

وفي المقابل، واصل المستثمرون الأجانب تسجيل صافي بيع على مستوى التعاملات الأسبوعية المنتهية في 24 سبتمبر الجاري، بواقع 318.54 مليون دولار (1.19 مليار ريال).

وكانت مبيعات الأجانب في الأسبوع الماضي البالغة 1.68 مليار دولار (6.31 مليار ريال)، أعلى من حجم مشترياتهم الكلية البالغة 1.36 مليار دولار (5.12 مليار ريال).