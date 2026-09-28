تحول موقف عابر داخل إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الفيوم المصرية إلى حادث مؤلم، بعدما سقط تلميذان شقيقان من نافذة بالطابق الثاني، عقب دخولهما دورة مياه الطالبات عن طريق الخطأ.

وبحسب المعلومات الأولية، دخل الطفلان، ويبلغان من العمر ثمانية أعوام، دورة المياه سهواً، قبل أن ينتبها إلى وجود طالبات في الداخل، ما أثار حالة من الخوف والارتباك لديهما، ودفعهما إلى محاولة الخروج سريعًا من المكان، لينتهي الأمر بسقوطهما من إحدى النوافذ.

ونُقل الشقيقان إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث أظهرت الفحوصات الأولية إصابة أحدهما بإصابات متوسطة، فيما تعرض شقيقه لارتجاج في المخ، ويخضع للمراقبة الطبية للتأكد من استقرار حالته.

وأثارت الواقعة اهتمامًا واسعًا، نظرًا لصغر سن الطفلين والطريقة التي تطورت بها الأحداث خلال لحظات؛ إذ بدأ الأمر بخطأ عابر في تحديد دورة المياه، قبل أن يتحول الخوف والارتباك إلى حادثة استدعى نقلهما إلى المستشفى.

وتواصل الجهات المختصة فحص ملابسات الواقعة للوقوف على تفاصيلها كاملة، بما في ذلك ظروف سقوط الطفلين والإجراءات المتبعة داخل المدرسة، بينما تستمر الفرق الطبية في متابعة حالتهما الصحية إلى حين الاطمئنان على تعافيهما.