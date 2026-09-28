قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% خلال تعاملات اليوم (الإثنين)، ليتجاوز خام «برنت» مستوى 108 دولارات للبرميل، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقترحاً إيرانياً لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 4.08%، بما يعادل 4.24 دولار، لتصل إلى 108.56 دولار للبرميل، فيما صعد خام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر 4.16%، أو 3.84 دولار، إلى 96.25 دولار للبرميل، الساعة 11 مساء.

ورفض ترمب بنهاية الأسبوع الماضي المقترح الإيراني، وتوقع إجراء المفاوضين الأمريكيين مزيداً من المحادثات خلال الأسبوع الحالي.

وتزامنت مكاسب النفط مع استمرار استهداف أوكرانيا للبنية التحتية للطاقة في روسيا، إذ أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية استهدفت منشآت نفطية في منطقة كراسنودار غرب روسيا.