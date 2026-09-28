خطفت النجمة الأمريكية تايلور سويفت الأنظار بإطلالة لامعة على السجادة الحمراء لحفل جوائز MTV VMAs 2026، إذ اختارت تصميمًا من مجموعة الأزياء الراقية لخريف 2026.

وجاء التصميم بقصة علوية داكنة ضيقة بلا أكمام وياقة مرتفعة، تخللتها تفاصيل شفافة على الجانبين، فيما انسدلت من الخصر تنورة فضية براقة مزينة بالترتر، بتصميم غير متناسق وفتحة عالية أضفت على الإطلالة طابعاً استعراضياً لافتاً.

واكتملت الإطلالة بصندل فضي مرصع بالكريستال، وأقراط ماسية متدلية، إلى جانب مجموعة من الخواتم اللامعة.

أما من الناحية الجمالية، فاختارت سويفت تسريحة شعر مستقيمة بطول الكتفين مع غرتها المعتادة، ومكياجاً ناعماً بدرجات وردية، بدلاً من شفاهها الحمراء الشهيرة.