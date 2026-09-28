حقق الأمريكي نيك ووكر إنجازًا لافتًا في كمال الأجسام، بعدما توج للمرة الأولى بلقب «مستر أولمبيا 2026»، متفوقًا على البريطاني سامسون داودا وحامل اللقب السابق الأمريكي ديريك لونسفورد في منافسات لاس فيغاس.

وحسم ووكر، المعروف بلقب «The Mutant»، اللقب بعدما جمع 18 نقطة في النتيجة النهائية، مقابل 20 نقطة لسامسون داودا و24 نقطة لديريك لونسفورد، علمًا بأن نظام التحكيم يعتمد الأقل نقاطًا كأفضل نتيجة.

وجاء التتويج تتويجًا لعودة قوية لووكر، الذي أنهى نسخة 2025 من مستر أولمبيا في المركز السادس، قبل أن يعيد ترتيب أوراقه استعدادًا للموسم الجديد، ويعود إلى المنافسة على أعلى الألقاب في رياضة كمال الأجسام.

وكان ووكر قد أنهى منافسات «Arnold Classic 2026» في المركز الثاني خلف أندرو جاكد، الذي حصد لقب البطولة وجائزتها المالية البالغة 750 ألف دولار، بينما حصل ووكر على المركز الثاني.

وفي يوليو الماضي، واصل ووكر مساره التصاعدي بالفوز بلقب «Tampa Pro»، بعدما تصدر منافسات فئة الرجال المفتوحة، في نتيجة منحته دفعة مهمة قبل خوض أكبر اختبار له في الموسم.

ودخل ووكر بطولة مستر أولمبيا بإعداد مختلف، تحت إشراف مدرب جديد، مع تركيز خاص على تحسين التحكم في منطقة الوسط وتطوير وضعيات العرض الإلزامية، وهي نقاط كانت موضع انتقادات خلال مشاركاته السابقة.

وظهر أثر هذه التغييرات بوضوح منذ مرحلة التقييم الأولي، التي تصدرها ووكر برصيد 8 نقاط، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على لونسفورد صاحب 9 نقاط، بينما جاء داودا ثالثًا بـ15 نقطة.

وفي العرض النهائي، نجح داودا في تقديم أداء قوي وتفوق على ووكر في نقاط الجولة النهائية، لكن أفضلية الأخير في التقييم الأولي كانت كافية للحفاظ على صدارة الترتيب وحسم اللقب بفارق نقطتين فقط.

ويمثل فوز ووكر تحولًا كبيرًا في مسيرته، إذ أصبح بعد عام واحد فقط من احتلاله المركز السادس بطلًا لمستر أولمبيا، كما انضم إلى قائمة محدودة من الأبطال الذين توجوا باللقب بعد احتلالهم مركزًا خارج الخمسة الأوائل في النسخة السابقة، وكان روني كولمان قد حقق إنجازًا مشابهًا عندما فاز باللقب عام 1998 بعد احتلاله المركز التاسع في نسخة 1997.

ولم يكتف ووكر بكأس «ساندو»، إذ حصل أيضًا على جائزة «بطل الجماهير» في نسخة 2026، بينما نال داودا المركز الثاني ولونسفورد المركز الثالث. وبلغت جائزة بطل مستر أولمبيا هذا العام 600 ألف دولار.

وبهذا التتويج، يضع ووكر اسمه للمرة الأولى على قائمة أبطال مستر أولمبيا، بعدما كان اللقب بعيدًا عنه خلال مشاركاته السابقة، في واحدة من أبرز التحولات التي شهدتها منافسات الرجال المفتوحة في البطولة هذا العام.