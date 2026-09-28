أطلقت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية حملة توعوية وطنية تحت شعار «من .. إلى، البنوك السعودية معك بكل خطوة»، تستهدف أصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة في مختلف مناطق المملكة.



ثلاث فئات



وتنطلق الحملة من فكرة أن علاقة صاحب المنشأة بالبنك لا تبدأ عند طلب التمويل، بل منذ اللحظة الأولى لفتح الحساب التجاري، وتستمر عبر مراحل التشغيل اليومي وصولاً إلى مرحلة النمو والتوسع، وذلك عبر ثلاث فئات محددة: المنشآت الناشئة التي تبدأ علاقتها المصرفية، والمنشآت متناهية الصغر التي تدير عملياتها التشغيلية اليومية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تستعد لمرحلة التمويل والنمو.



شريك حقيقي



وأوضحت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية رابعة الشميسي أن الحملة والفيلم المصاحب لها يعكسان قناعة راسخة لدى القطاع المصرفي بأن التمكين الحقيقي لأصحاب الأعمال يبدأ من الخدمات اليومية البسيطة قبل الحديث عن التمويل، وأن البنوك السعودية تقف شريكاً حقيقياً في كل خطوة من رحلة المنشأة. وتستعرض الحملة عبر مخرجاتها الإعلامية منظومة من الخدمات غير التمويلية التي يستفيد منها صاحب المنشأة يومياً، مثل حلول نقاط البيع، ونظام حماية الأجور، والبطاقات التجارية، والخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب الحلول التمويلية التي تدعم مراحل النمو والتوسع متى ما استوفت المنشأة متطلبات الجاهزية الائتمانية من قوائم مالية منتظمة وسجل ائتماني عبر «سمة».