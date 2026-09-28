احتفل المهندس سعيد بن محمد أحمد آل سحيم الأسمري بزواجه من ابنة محمد بن عبدالله آل سحيم الأسمري، وذلك في بلّسمر، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
احتفل المهندس سعيد بن محمد أحمد آل سحيم الأسمري بزواجه من ابنة محمد بن عبدالله آل سحيم الأسمري، وذلك في بلّسمر، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.
Engineer Saeed bin Mohammed Ahmed Al Suhaim Al Asmari celebrated his marriage to the daughter of Mohammed bin Abdullah Al Suhaim Al Asmari, in Balsamer, with the presence of a number of family and friends. The groom expressed his happiness at bidding farewell to bachelorhood, asking God for success and happiness in their upcoming life together.