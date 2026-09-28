احتفل المهندس سعيد بن محمد أحمد آل سحيم الأسمري بزواجه من ابنة محمد بن عبدالله آل سحيم الأسمري، وذلك في بلّسمر، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء. وعبر العريس عن فرحته بتوديعه حياة العزوبية، سائلاً الله التوفيق والسعادة في حياتهما القادمة.