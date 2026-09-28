يستعد المسلسل التركي (ورود وذنوب) لمواصلة أحداثه في موسم ثانٍ، يحمل تطورات جديدة وأسرارًا تقلب مسار حياة الشخصيات، بعد أن ترك الموسم الأول عددًا من الملفات مفتوحة أمام الجمهور.

وتدور أحداث الموسم الجديد بعد مرور فترة زمنية تشهد خلالها حياة سرحات، الذي يجسد دوره مراد يلدريم، وزينب، التي تؤدي شخصيتها جيمري بايسال، تغيرات واضحة، إذ يواجه الثنائي مجموعة من الأزمات والتحديات التي تضع علاقتهما أمام اختبارات جديدة، ومن المقرر عرضه قريباً عبر منصة فيو.

وتتسع دائرة الصراع مع ظهور يوسف تيجر، والد سرحات، الذي يجسد شخصيته إشتار جوكسبن، لتدخل العائلة في مواجهات أكثر تعقيدًا، بالتزامن مع ظهور أسرار من الماضي من شأنها تغيير طبيعة العلاقات بين عدد من الشخصيات.

وتشهد الأحداث أيضًا مفاجآت مرتبطة بنتائج تحاليل الحمض النووي، إلى جانب استمرار محاولات إنقاذ قدر، التي تؤدي دورها يادي أرايجي، وسط تطورات متلاحقة تزيد من حدة التوتر وتفتح مسارات جديدة للقصة.

ويأتي الموسم الثاني بعد النجاح الذي حققه العمل في موسمه الأول، الذي جذب اهتمام جمهور الدراما التركية منذ بداية عرضه عبر منصة ڤيو، مع تصاعد الأحداث وتشابك العلاقات بين أبطاله، ليواصل الموسم الجديد كشف الأسرار والإجابة عن عدد من التساؤلات التي ظلت عالقة.

وضم الموسم الأول من (ورود وذنوب) نخبة من نجوم الدراما التركية، في مقدمتهم مراد يلدريم وجيمري بايسال، إلى جانب أويا أونستاسي، وغولناي كالكان، وسردار أورتشين، وإيميل كولجسين، وأحمد ساراش أوغلو، وعدد من الفنانين الآخرين.