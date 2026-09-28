غمرت مياه الفيضانات أجزاء واسعة من العاصمة التايلندية بانكوك، (الإثنين)، بعدما اضطر سكان في بعض المناطق إلى خوض مياه وصلت إلى مستوى الخصر، فيما لجأ آلاف الأشخاص إلى مراكز الإيواء، بالتزامن مع عمليات إجلاء في إقليم شرقي بسبب ارتفاع منسوب المياه في خزانات رئيسية.

وتسببت أمطار غزيرة هطلت خلال عطلة نهاية الأسبوع والأيام السابقة في إغراق أحياء بأكملها وتعطيل شبكة تصريف المياه في العاصمة، حسبما أفادت وكالة (رويترز).

وسجلت بانكوك نحو 320 مليمترًا من الأمطار خلال يومين أو ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، وهي كمية تقترب من إجمالي الأمطار التي تستقبلها المدينة المنخفضة عادة طوال شهر سبتمبر/أيلول بأكمله.

وتأتي بانكوك ضمن 41 إقليمًا تايلنديًا تعرضت للفيضانات منذ 16 سبتمبر، بحسب وزارة الداخلية، التي أفادت بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتضرر أكثر من 580 ألف منزل جراء الأحوال الجوية والفيضانات.

وقال أونسيت سامبونثارات، الأمين الدائم لوزارة الداخلية: إن أكثر من 80 ألف شخص يعيشون في المناطق المتضررة من الفيضانات غير قادرين على مغادرة منازلهم.

وأضاف أن السلطات دفعت بمطابخ متنقلة وقوارب إلى مناطق الفيضانات للمساعدة في عمليات الإغاثة، موضحًا أن الهدف يتمثل في توفير ثلاث وجبات يوميًا لجميع السكان المتضررين طوال فترة الفيضانات، ولمدة أسبوع إضافي على الأقل بعد انحسار المياه.

خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات

ولا تقتصر تداعيات الفيضانات على الخسائر البشرية والأضرار التي لحقت بالمنازل والبنية التحتية، إذ بدأت آثارها الاقتصادية تظهر أيضًا.

وقال آت بيسانوانيتش، من قسم الاقتصاد بجامعة رانغسيت: إن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيضانات في أنحاء تايلند قد تصل إلى 11 مليار بات؛ أي نحو 327 مليون دولار، مع احتمال ارتفاع حجم الخسائر إذا لم تتحسن الأوضاع.

وأضاف أن الفيضانات قد تؤدي إلى خفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال العام الحالي بنحو 0.3 نقطة مئوية، ليصل إلى 2.1%، كما قد تقلص نمو الربع الثالث بنحو 0.5 نقطة مئوية، إلى 1.7%.

وكان الاقتصاد التايلندي، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، قد سجل نموًا سنويًا بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني، مقارنة بنمو بلغ 2.8% في الربع السابق.

من جهتها، قدرت جامعة غرفة التجارة التايلندية الخسائر الاقتصادية في بانكوك وحدها بنحو سبعة مليارات بات، فيما قدرت إجمالي الأضرار على مستوى البلاد بنحو 12.3 مليار بات.

الأسواق تتحول إلى نقاط بيع وسط المياه

وفي حي بانغ كابي، أحد أكثر المناطق تضررًا في بانكوك، واصل السكان التحرك وسط مياه الفيضانات لشراء الاحتياجات الأساسية.

واضطر بعض أصحاب المتاجر إلى نقل بضائعهم إلى أطراف الأسواق، بينما لجأ آخرون إلى استخدام صناديق بلاستيكية وبراميل عائمة لعرض المنتجات فوق المياه.

وبحسب مسؤول في إدارة مدينة بانكوك، انتقل ما لا يقل عن 5901 شخص إلى 234 مركز إيواء داخل العاصمة.

طبيعة بانكوك تزيد مخاطر الفيضانات

وتقع بانكوك على دلتا نهرية ذات تربة طينية رخوة، ولا يزيد ارتفاع أجزاء كبيرة منها على نحو 1.5 متر فوق مستوى سطح البحر.

كما تشهد المدينة، التي يزيد عدد سكانها على 8.4 مليون نسمة، هبوطًا تدريجيًا بمعدل عدة مليمترات سنويًا، ما يزيد من حساسيتها لمخاطر الفيضانات، خصوصًا خلال موسم الأمطار الذي يمتد لنحو ستة أشهر.

وفي إقليم رايونغ الساحلي الواقع شرق العاصمة، أمرت السلطات بإجلاء السكان الإثنين، بعدما تجاوز منسوب المياه في خزانين قدرتهما الاستيعابية.

ويكتسب الوضع في المنطقة أهمية خاصة بسبب قربها من حزام صناعي رئيسي في البلاد، فيما يُتوقع أن تتحمل بانكوك والمناطق الشرقية جزءًا كبيرًا من التداعيات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة، بينما قد تتضرر قطاعات الصناعة والزراعة في مناطق أخرى.

تحذير من تكرار كارثة العام الماضي

وتعيد الفيضانات الحالية إلى الأذهان الكارثة التي شهدتها مناطق جنوب تايلند العام الماضي، عندما تسببت أمطار بلغ مجموعها 630 مليمترًا خلال ثلاثة أيام في فيضانات واسعة النطاق.

وأسفرت تلك الفيضانات عن مقتل 145 شخصًا على الأقل، وغمرتجلاء السكان المحاصرين، وتأمين الغذاء والإمدادات الأساسية، ومراقبة الخزانات والممرات الم أكثر من 33 ألف منزل، كما ألحقت أضرارًا بمنشآت حيوية شملت المدارس والمستشفيات والطرق السريعة.

ومع استمرار هطول الأمطار وارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق، تركز السلطات التايلندية حاليًا على إجلاء السكان المحاصرين، وتأمين الغذاء والإمدادات الأساسية، ومراقبة الخزانات والممرات المائية لتقليل مخاطر تفاقم الأزمة.