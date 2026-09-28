تحول مسار رحلة جوية عابرة للأطلسي إلى حالة طوارئ في الجو، بعدما تصاعد الدخان داخل مقصورة طائرة تابعة لشركة «دلتا إيرلاينز»، ما دفع الطاقم إلى إعلان حالة طوارئ وتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريًا في البرتغال، وسط استنفار واسع لخدمات الطوارئ.

كانت الطائرة، وهي من طراز «إيرباص A330»، في رحلة من برشلونة الإسبانية إلى بوسطن الأميركية، عندما رُصد الدخان داخل المقصورة، الأمر الذي دفع الطاقم إلى اتخاذ قرار بالهبوط غير المخطط له في مطار بورتو شمال البرتغال.

وكان على متن الطائرة 296 راكبًا، فيما أفادت مصادر في هيئة الحماية المدنية البرتغالية بأنه تم إطلاق إنذار قبل الهبوط، لتبدأ فرق الطوارئ الاستعداد للتعامل مع الطائرة فور وصولها.

وخلال الرحلة، احتاج نحو 12 راكبًا إلى تزويدهم بالأكسجين بعد تأثرهم بوجود الدخان داخل المقصورة، وفق ما أوردته صحيفة «ديلي ميل».

وبعد هبوط الطائرة بسلام في مطار بورتو، خضع 14 راكبًا للرعاية الطبية نتيجة تعرضهم للدخان، فيما جرى نقل أربعة منهم إلى المستشفى بسبب معاناتهم من صعوبات تنفسية وُصفت بالطفيفة.

وأكد مستشفى «ساو جواو» في بورتو استقبال رجلين من ركاب الطائرة في قسم الطوارئ، موضحًا أن كليهما كان يعاني من أعراض تنفسية طفيفة مرتبطة باستنشاق الدخان، وأن حالتهما مستقرة.

وفي محيط المطار، استنفرت السلطات البرتغالية فرق الإطفاء والشرطة وسيارات الإسعاف، تحسبًا لأي تطورات أثناء هبوط الطائرة، ولتأمين عمليات إجلاء الركاب وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

وبعد الهبوط الآمن، بدأت الجهات المختصة التعامل مع الطائرة والتحقق من مصدر الدخان وملابسات ظهوره داخل المقصورة، فيما لم ترد في المعلومات المتاحة تفاصيل نهائية بشأن سبب الحادث.

