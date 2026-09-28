واصل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند كتابة التاريخ مع منتخب بلاده، بعدما سجل هدف النرويج أمام البرتغال، رافعًا رصيده إلى 65 هدفًا دوليًا خلال 57 مباراة.



وأصبح هالاند أول لاعب أوروبي منذ الألماني غيرد مولر عام 1974 يصل إلى 65 هدفًا في أول 57 مباراة دولية مع منتخب بلاده، ليكرر إنجازًا تاريخيًا ظل صامدًا لمدة 52 عامًا.



وكان مولر قد سجل هدفه الدولي الـ65 في مباراته الدولية الـ57 مع ألمانيا الغربية خلال كأس العالم 1974، قبل أن يكرر هالاند الرقم ذاته بعد أكثر من نصف قرن.



ويستمر هالاند، البالغ من العمر 26 عامًا، في تحطيم الأرقام التهديفية مع النرويج، بعدما أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده، في مسيرة دولية استثنائية.