أكد مساعد مدرب المنتخب السعودي سيرافيم أنجليناس لـ«عكاظ» ثقته بقدرة لاعبي الأخضر على التعامل مع مختلف المنافسين، مشيرًا إلى أن العمل الذي يقوم به اللاعبون في التدريبات ينعكس على أسلوبهم داخل الملعب وصناعة الفرص.



وقال أنجليناس لـ«عكاظ»: «نعتمد على الكثير من التمريرات، ونصنع فرصاً مهمة وجيدة جداً، وكما قلت من قبل، نستطيع التعامل مع أي منتخب من خلال العمل الذي نقوم به في التدريبات، ونؤمن بقدرتنا على النجاح في كل مباراة وأمام أي منافس».



وأضاف مساعد مدرب منتخبنا الوطني، في حديثه عن تقارب أسلوب لعب المنتخبين السعودي والعراقي : «اللذين يلعبان بطريقة متقاربة إلى حد كبير، لكنني أعتقد أننا نلعب بشكل أفضل قليلاً».



وشدد أنجليناس على ثقته بعناصر الأخضر، مؤكداً أن الجهاز الفني يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين والمنضبطين الذين يعملون بجد، وأن الأخضر قادر على تطبيق أسلوبه وتحقيق أهدافه أمام مختلف المنافسين.