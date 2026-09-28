أكد لاعب المنتخب السعودي محمد أبو الشامات جاهزيته للمشاركة في مواجهة العراق، مشددًا على أن لاعبي الأخضر سيدخلون اللقاء بهدف تحقيق الفوز، وتقديم كل ما لديهم من أجل إسعاد الجماهير السعودية.



وقال أبو الشامات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «ندخل المباراة من أجل الانتصار، خصوصاً أننا سنلعب أمام جماهيرنا، وسنعمل على حصد النقاط الثلاث وإسعاد الجمهور».



وعن جاهزيته بعد الإصابة، رد أبو الشامات: «الإصابة لم تغيّر من طموحه أو رغبته في تقديم أفضل ما لديه، مبيناً أنه يواصل العمل بصورة يومية للوصول إلى كامل جاهزيته».



وتحدث أبو الشامات عن التحدي الذي ينتظر الأخضر وطموح اللاعبين في المنافسة على اللقب، قائلاً: «التحدي كبير، وبمشيئة الله نظهر بالمستوى المطلوب، وتأكدوا أننا سنقدم 100% من مجهودنا، وسنبذل كل ما لدينا».



وتابع: «الجماهير سترى منا كل ما نستطيع تقديمه، سواء حققنا البطولة أم لم نحققها، لكن هدفنا وطموحنا هو تحقيق البطولة بمشيئة الله».



وشدد في ختام حديثه على أن لاعبي المنتخب يدركون حجم المسؤولية، مؤكداً أن الجميع عازم على بذل أقصى ما لديه داخل الملعب من أجل تحقيق النتائج المرجوة ومواصلة مشوار الأخضر نحو اللقب.