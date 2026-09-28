أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، تنفيذ 356 عملية استهداف دقيقة خلال الـ24 ساعة الماضية، ضد أهداف عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من الجبهات والمحاور.

وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، أن العمليات استهدفت تعزيزات وقدرات عسكرية للمليشيا الحوثية في جبهات الساحل، وحرض، والطوال، وكتاف والبقع، ومحور علب، والجوف، ومأرب، ولحج، وتعز، والبيضاء.

تدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة

وبحسب التقديرات الميدانية، أسفرت العمليات عن تحييد 476 عنصراً من المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى تدمير عدد من مراكز القيادة والسيطرة ومخازن الأسلحة ومدفعية الميدان، وإعطاب وتدمير عدد من الأنظمة والعربات والآليات العسكرية التابعة للمليشيا.

واتهم الناطق الرسمي مليشيا الحوثي باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، وتحويل عدد من المدارس في تعز إلى مراكز قيادة وسيطرة ومخازن أسلحة ومستودعات تموين عسكرية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة مستمرة في رصد واستهداف التعزيزات ومصادر التهديد، مؤكداً مواصلة العمليات ضد الأهداف العسكرية المشروعة التابعة للمليشيا، وفق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وشدد على أن القوات المسلحة ماضية في حماية المواطنين واستعادة الأمن والاستقرار وفرض سيادة القانون، داعياً المغرر بهم في صفوف المليشيا إلى النجاة بأنفسهم ما داموا قادرين على ذلك.