في واقعة غير مألوفة، وجّهت الفنانة المصرية غادة إبراهيم استغاثة رسمية إلى وزارة الداخلية ومباحث الإنترنت، بعد أن فوجئت بظهور عمر غير صحيح عنها على موقع (ويكيبيديا)، حيث ورد أنها تبلغ 73 عامًا، الأمر الذي أثار استياءها الشديد.

وقالت في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): إنها لا تعرف من يقف وراء نشر هذه البيانات، متسائلة عن مصداقية الموقع، ومعتبرة ما حدث «غشًا وتدليسًا» يستوجب المحاسبة. وأضافت مستنكرة أن هذا العمر المدوّن يجعلها أكبر سنًا من فنانات يُعرفن بأنهن من نجمات الصف الأول، في إشارة إلى رفضها المقارنة غير الدقيقة بين أعمار الفنانات.

واستعادت غادة إبراهيم ذكريات قاعدة البيانات السينمائية القديمة التي كان يشرف عليها المخرج الراحل علاء محجوب، مؤكدة أنها كانت مرجعًا موثوقًا للصحفيين والبرامج، على عكس ما يحدث اليوم من معلومات غير دقيقة تنتشر عبر المنصات المفتوحة.

واختتمت رسالتها بالمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن نشر هذه البيانات، مؤكدة أنها تقدمت ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية للتحقق من الواقعة ومحاسبة من يقف وراءها.