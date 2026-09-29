تعرض نجم نادي برشلونة رافينيا لإصابة جديدة خلال مشاركته مع منتخب البرازيل أمام أستراليا، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم (الثلاثاء).

«فايروس فيفا» يصطاد النجوم

ويُطلق مصطلح «فايروس فيفا» على الإصابات التي يتعرض لها اللاعبون خلال فترات التوقف الدولي أثناء مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية، وشهدت فترة التوقف الدولي الحالية إصابة العديد من النجوم، أبرزهم كيليان مبابي وإبراهيما كوناتي مع فرنسا، وجمال موسيالا مع ألمانيا، وإيزاك مع السويد، وإريك غارسيا مع إسبانيا.

تفاصيل إصابة رافينيا

ووفقاً لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، شعر رافينيا، الذي سجل هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بآلام في فخذه الأيمن، ما أجبر المدرب كارلو أنشيلوتي على إبقائه في غرفة الملابس وإشراك إندريك بدلاً منه.

وبدأ رافينيا المباراة أساسياً مرتدياً شارة القيادة، وبالدور ذاته الذي يؤديه مع برشلونة، إذ لعب في مركز المهاجم الصريح واحتفل لاعب برشلونة بدوره الجديد مع «السيليساو» بتسجيل هدف في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، لينهي صياماً دام عاماً ونصف العام عن التسجيل مع المنتخب البرازيلي.

إصابتان سابقتان هذا العام

وتعرض رافينيا لإصابتين أخيراً مع المنتخب البرازيلي، ففي مارس 2026، وخلال المباراة الودية أمام فرنسا، اضطر إلى مغادرة الملعب بسبب آلام في الجزء الخلفي من فخذه الأيمن، وأكدت الفحوصات إصابته بتمزق عضلي، ليتم استبعاده من قائمة البرازيل.

وفي يونيو، تعرض لإصابة أخرى خلال كأس العالم، في المباراة أمام هايتي، وكانت أيضاً في المنطقة الخلفية من الفخذ الأيمن، وأكد المنتخب البرازيلي التشخيص، وقرر الإبقاء عليه مع المجموعة للخضوع لعلاج مكثف، لكنه غاب عن المباريات التالية.

ويعيش رافينيا بداية تهديفية مذهلة مع برشلونة هذا الموسم، إذ سجل 14 هدفاً خلال 8 مباريات.