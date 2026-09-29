يعود الفنان المصري محمد عبد الرحمن إلى المنافسة الدرامية في رمضان 2027 من بوابة مسلسل «17 متر»، الذي يجمعه مجددًا بالفنان المصري هشام ماجد، في تعاون جديد يضاف إلى سلسلة الأعمال التي جمعت النجمين خلال السنوات الماضية.

ويحمل المسلسل توقيع مصطفى صقر ومحمد عز الدين في التأليف، بينما يتولى كريم الشناوي إخراجه، ليشكل العمل محطة جديدة في مشوار محمد عبد الرحمن الدرامي خلال الفترة القادمة.

تعاون متجدد

ويجدد المسلسل تعاون محمد عبد الرحمن وهشام ماجد بعد مشاركتهما معًا في مسرحية «خيال مريض»، التي دارت في إطار كوميدي إنساني نفسي، وشارك في بطولتها هنادي مهنا وأحمد الرافعي ومحسن منصور وعدد من الفنانين.

أعمال جديدة

وعلى المستوى السينمائي، انتهى محمد عبد الرحمن من تصوير فيلم «101 مطافي»، فيما يعد فيلم «ماما وبابا» من أحدث أعماله، وشاركه البطولة ياسمين رئيس، والعمل من تأليف ورشة «براح» وإخراج أحمد القيعي.

كما شارك في بطولة مسلسل «برستيج»، الذي تدور أحداثه حول 12 شخصًا يجدون أنفسهم داخل مقهى عقب عاصفة تضرب القاهرة، قبل أن يكتشفوا جريمة قتل غامضة، والعمل من تأليف إنجي أبو السعود وإخراج عمرو سلامة.

مشاركات درامية

وخلال رمضان 2026، ظهر محمد عبد الرحمن في مسلسل «المتر سمير» إلى جانب كريم محمود عبد العزيز وأوتاكا، فيما شارك في رمضان 2023 بمسلسل «كشف مستعجل» مع مصطفى خاطر وهنادي مهنا.