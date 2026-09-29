تعادل منتخب الجزائر مع ضيفه بوروندي بهدفين لمثلهما، في المباراة التي أقيمت اليوم (الثلاثاء) على ملعب «إنتواري»، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

أهداف المباراة

سجل لاعب الجزائر فارس شايبي هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة الخامسة، ثم أضاف جيروموجيشا الهدف الثاني لبوروندي في الدقيقة 12.

وقلص محمد بشير بلومي النتيجة للجزائر في الدقيقة 30، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسجل عادل بولبينة هدف التعادل الثاني في الدقيقة 63، من ركلة حرة مباشرة سكنت الزاوية اليمنى لحارس بوروندي.

صدارة جزائرية

بهذه النتيجة، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات «كان» 2027، بعد فوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف على زامبيا في الجولة الافتتاحية، الجمعة الماضية، بينما حصد منتخب بوروندي نقطته الأولى في المركز الثالث مؤقتاً، في انتظار نتيجة لقاء زامبيا وتوغو.