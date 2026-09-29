حقق منتخب مصر فوزاً عريضاً على ضيفه جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما (الثلاثاء)، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

غياب صلاح

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر قد استبعد محمد صلاح من مواجهة جنوب السودان، حفاظاً عليه بسبب أرضية الملعب «الترتان»، فيما ظهر نجم طرابزون سبور غاضباً بعد استبداله مبكراً خلال مباراة أنغولا الماضية، التي انتهت بالتعادل السلبي.

أهداف المباراة

افتتح مصطفى عبدالرؤوف «زيكو» التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 36، ثم أضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 49، قبل أن يوقع إبراهيم عادل على الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وواصل منتخب مصر هيمنته في الشوط الثاني، إذ وقع عمر مرموش على هدفه الشخصي الثاني والرابع لمصر في الدقيقة 83، فيما أحرز مهاجم برشلونة الشاب حمزة عبدالكريم الهدف الخامس للفراعنة في الدقيقة 90+2.

صدارة مؤقتة

بهذه النتيجة، يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 «مؤقتاً»، برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن منتخب مالاوي الذي يلتقي أنغولا في وقت لاحق اليوم، بينما يتذيل جنوب السودان جدول الترتيب دون نقاط.