لأول مرة في تاريخ المغرب، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم (الثلاثاء)، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.



وأفادت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بلاغ، بأن الملك محمد السادس استقبل المنصوري بالقصر الملكي في الرباط، وعيّنها، بمقتضى الفصل 47 من الدستور، رئيسة للحكومة، مكلفاً إياها بتشكيل الحكومة الجديدة. جاء تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة خلفاً لعزيز أخنوش، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الجاري، وحصوله على 97 مقعداً من أصل 395 مقعداً في مجلس النواب، متقدماً على التجمع الوطني للأحرار الذي حل ثانياً بـ66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما جاء حزب العدالة والتنمية رابعاً بـ54 مقعداً.

فاطمة الزهراء المنصوري

وشهدت الانتخابات مشاركة بلغت نحو 38%، مقارنة بـ50.86% في انتخابات 2021، في وقت تصدر فيه ملفا التشغيل وتحسين الخدمات العامة وغلاء المعيشة اهتمامات الناخبين.



وكان عزيز أخنوش قد ترأس الحكومة منذ عام 2021، عقب تصدر حزبه التجمع الوطني للأحرار انتخابات ذلك العام، قبل أن يتراجع الحزب إلى المرتبة الثانية في انتخابات 2026، فيما انتقل حزب الأصالة والمعاصرة من المرتبة الثانية في انتخابات 2021 إلى صدارة البرلمان.



ويمنح الدستور المغربي، في الفصل 47، الملك صلاحية تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وهو ما مهّد لتكليف المنصوري بتشكيل الحكومة الجديدة.



ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في مرحلة يستعد فيها المغرب لاستحقاقات كبرى، أبرزها التحضير لاستضافة كأس العالم 2030، إلى جانب تنفيذ مشاريع استثمارية وبنية تحتية واسعة، ما يجعل الحكومة القادمة أمام ملفات اقتصادية واجتماعية متعددة.