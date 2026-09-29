وسط غموض متواصل حول مصيره، أكدت الولايات المتحدة أنها ترجّح أن يكون المرشد الإيراني مجتبى خامنئي لا يزال على قيد الحياة، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه حي، لكنه مصاب بجروح خطيرة.

ومنذ تعيينه مرشدًا لإيران في مارس الماضي، لم يظهر مجتبى خامنئي علنًا، وذلك بعد إصابته في الغارات التي أودت بحياة والده، المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وحتى مراسم تشييع والده، غاب مجتبى عن المشهد، ما أبقى مصيره محاطًا بعلامات استفهام.

ووجّه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رسالة حاسمة، داعيًا إيران إلى إظهار «سلوك مسؤول» إذا كانت تريد فتح الطريق أمام أي اتفاق، ومؤكدًا أن واشنطن ستبني سياستها تجاه إيران خلال الشهرين المقبلين على الأفعال لا التصريحات.

ويأتي ذلك فيما أعلن ترمب وجود مفاوضات جارية مع إيران عبر وسطاء، بالتزامن مع تحركات مكثفة للدفع نحو اتفاق يحد من احتمالات التصعيد.

لكن المشهد يبقى هشًا؛ إذ تتزايد المخاوف من تجدد المواجهات، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، لتبقى الخطوة الإيرانية المقبلة عنصرًا حاسمًا في تحديد مسار المرحلة المقبلة.