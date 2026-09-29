التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم (الثلاثاء)، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يزور المملكة تلبية لدعوة تلقاها منه.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

وكان وزير الدفاع قد استقبل نائب رئيس دولة الإمارات لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

حضر اللقاء نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، والمستشار بالديوان الملكي خالد بن فريد حضراوي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

ومن الجانب الإماراتي، حضر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث علي سعيد النيادي، والأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي الدكتور ناصر بن حمد النعيمي.