أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه سيوزع 31.5 مليون يورو على الأندية التي سمحت للاعبيها بالمشاركة في موسم 2024-2025 من دوري الأمم الأوروبية.

دفعة من 104 ملايين يورو

وقال «يويفا» في بيان: «تشكل هذه المدفوعات جزءاً من 104 ملايين يورو مخصصة للأندية التي سمحت للاعبيها بالمشاركة في دوري الأمم الأوروبية للموسمين 2024-2025 و2026-2027، وكذلك في تصفيات بطولة أوروبا 2028».

611 نادياً يستفيدون

وأضاف أن البرنامج سيستفيد منه 611 نادياً من جميع الاتحادات الأعضاء في «يويفا»، بما في ذلك العديد من أندية الهواة، وسيحصل لايبزيغ الألماني على أعلى تعويض إجمالي في هذه الدفعة، إذ سيحصل على ما يقارب 353 ألف يورو مقابل السماح بمشاركة 16 من لاعبيه.

البرتغال بطلة النسخة الماضية

وتوج منتخب البرتغال بلقب النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح في المباراة النهائية، فيما انطلقت نسخة 2026-2027 من البطولة الأسبوع الماضي.