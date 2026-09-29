أبدى البلجيكي كيفن دي بروين غضبًا شديدًا من قرار الحكم بإلزامه بمغادرة الملعب لمدة دقيقة، تطبيقًا للقاعدة الجديدة التي تهدف إلى الحد من إهدار الوقت، خلال مواجهة بلجيكا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية.



وشهدت الدقيقة 34 من المباراة، التي حسمتها فرنسا بهدف دون رد، أمس الاثنين، سقوط دي بروين بعد تعرضه لضربة بالكرة في وجهه إثر تدخل الفرنسي ماكسينس لاكروا، قبل أن يتلقى العلاج داخل أرض الملعب.



وتنص القاعدة الجديدة، التي بدأ تطبيقها منذ الصيف الماضي، على مغادرة اللاعب أرض الملعب لمدة دقيقة في حال تلقيه العلاج داخلها، على أن يعود بعد انتهاء المدة والحصول على إذن الحكم.



وعندما طلب الحكم السلوفيني رادي أوبريانوفيتش من دي بروين مغادرة الملعب، اعترض قائد المنتخب البلجيكي بشدة، ودفع الحكم بيده، قبل أن يوجه إليه عبارة نابية باللغة الإنجليزية، وفقًا لما أورده موقع «RMC Sport» الفرنسي.



وانتظر دي بروين دقيقة كاملة عند خط التماس، قبل أن يسمح له الحكم بالعودة إلى المباراة.



وتلقى لاعب نابولي بطاقة صفراء في الدقيقة 57 إثر مخالفة، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة 63، ليحل هانز فاناكن بديلًا له.