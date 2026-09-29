كرّم أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في ديوان الإمارة اليوم، المحافظات والمراكز المميزة في تحقيق معايير برنامج كفاءة الإنفاق لعام 2025، على مستوى محافظات ومراكز المنطقة.



وجاءت محافظة العقيق في المركز الأول، وتسلم التكريم محافظ العقيق سالم مسير بن طوالة، فيما حلت محافظة القرى في المركز الثاني، وتسلم التكريم محافظ القرى عبدالله بن سعد الدامر.



وحصلت محافظة قلوة على المركز الثالث، وتسلم التكريم محافظ قلوة علي أحمد الشهري، فيما جاءت محافظة الحجرة في المركز الثالث مكرر، وتسلم التكريم محافظ الحجرة بندر سويلم العضيلة.