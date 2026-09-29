رصدت وزارة التجارة عمالة آسيوية مخالفة تُمارس أعمال التدريب على تأسيس المتاجر الإلكترونية وإدارتها لحسابها الخاص، وذلك داخل مقر مخالف بمدينة الرياض، يُدار من قبل مستثمر أجنبي وبمشاركة مقيمين اثنين مخالفين.

وعلى ضوء ما رصدته الوزارة، نفذت الجهات المختصة حملة مشتركة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والضبط الميداني بشرطة منطقة الرياض، استهدفت المقر الواقع في حي البطحاء بمدينة الرياض.

وكشفت الحملة عن ممارسة أعمال تدريبية تتعلق بإنشاء المتاجر الإلكترونية وإدارتها دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، مقابل مبلغ قدره 300 ريال عن كل متدرب مخالف، إلى جانب الترويج لمنح المتدربين شهادة عالمية في مجال التجارة الإلكترونية.

وجرى خلال الحملة ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، فيما أُحيل المقيمان المخالفان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، كما أُحيل المستثمر الأجنبي إلى وزارة الاستثمار، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات وتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين.