التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ونقل الشيخ منصور بن زايد تحيات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لأخيه ولي العهد، فيما حمله ولي العهد تحياته لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء، وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.