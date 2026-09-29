بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء في ماليزيا السيد أنور إبراهيم، في وفاة شقيقه إدروس إبراهيم -رحمه الله-. وقال ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة شقيقكم إدروس إبراهيم – رحمه الله – ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".
ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة شقيقه
29 سبتمبر 2026 - 16:53 | آخر تحديث 29 سبتمبر 2026 - 16:53
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عكاظ (الرياض)