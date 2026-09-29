بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء في ماليزيا السيد أنور إبراهيم، في وفاة شقيقه إدروس إبراهيم -رحمه الله-. وقال ولي العهد: "تلقينا نبأ وفاة شقيقكم إدروس إبراهيم – رحمه الله – ونبعث لدولتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".