كشف تقرير حكومي حديث (اطلعت «عكاظ» عليه) عن ارتفاع استثمارات المستثمرين الدوليين في الإصدارات المحلية السعودية بما يقارب 100% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، في ظل جهود المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز التواصل معهم على المستويين المحلي والدولي.



وبين التقرير عن انضمام مستثمرين جدد من عدة فئات إلى الإصدارات المحلية التي قام المركز بالترتيب لها خلال عام 2025، شملت (شركات التأمين، والبنوك المحلية والدولية، والشركات الخاصة، والمستثمرين الدوليين).



وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين محمد الجدعان أن المركز واصل خلال العام اتباع سياسات تمويلية متحفظة، تستهدف استقرار تكاليف خدمة الدين والحد من تأثير تقلبات أسعار الفائدة، مع الحفاظ على محدودية الانكشاف على العملات الأجنبية.



وأشار إلى اعتماد المركز إستراتيجيته المؤسسية للأعوام 2026-2030، التي تركز على بناء منظومة أكثر مرونة واستدامة في إدارة الدين العام، وتلبية الحاجات التمويلية بكفاءة وتكلفة عادلة، وتعزيز علاقات المستثمرين ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.



وأعلن المركز أن السعودية أصدرت أول شريحة سندات دولية خضراء سيادية مقومة باليورو من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة 1.5 مليار يورو، بما يعادل نحو 5.90 مليار ريال، فيما تعد أكبر شريحة سندات خضراء سيادية غير أوروبية مقومة باليورو، وقام المركز قام بالترتيب للإصدار الدولي للسندات المقومة باليورو، متضمنًا شريحة خضراء لأول مرة ضمن برنامج سندات حكومة المملكة العربية السعودية الدولي.



وبلغ إجمالي الإصدار 2.5 مليار يورو، بما يعادل 8.86 مليار ريال، فيما وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى نحو 10 مليارات يورو، بما يعادل 39.4 مليار ريال، مع تغطية إجمالية تجاوزت أربعة أضعاف إجمالي الإصدار.



وأوضح التقرير أن نجاح الإصدار أسهم في توسيع قاعدة المستثمرين لتشمل مستثمرين في الاستثمار الأخضر من 20 دولة أوروبية.