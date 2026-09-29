انخفض مؤشر الأسهم السعودية الرئيس بمقدار 123.54 نقطة، ليصل إلى مستوى 104,55.64 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 202 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 236 شركة.

الأكثر ارتفاعاً

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعناية، والحفر العربية، ولازوردي، ومتطورة، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات أبو معطي، وأنابيب الشرق، وسلامة، والكثيري، ولدن الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و8.06%، فيما كانت أسهم شركات الكثيري، وأمريكانا، ولدن، وأنابيب، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، وstc هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 173.11 نقطة، ليصل إلى مستوى 212,87.11 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 5.7 ملايين سهم.