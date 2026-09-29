البنك السعودي الأول يتعاون مع سويفت لتعزيز شفافية التحويلات الدولية للأفراد

أعلن البنك السعودي الأول عن إتاحة نظام سويفت الجديد للمدفوعات المصرفية للأفراد لعملائه، بما يوفر لهم وضوحاً أكبر حول تفاصيل التحويلات المالية الدولية وإمكانية متابعتها.

وتسهم هذه الخطوة في معالجة أحد أبرز التحديات المرتبطة بالتحويلات الدولية، والمتمثلة في تفاوت تجربة التحويل من وجهة إلى أخرى، نتيجة اختلاف آليات المعالجة والمتطلبات المصرفية بين الأسواق.



وبهذه المناسبة، علق بندر الغشيان، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية في الأول: "تتطور حاجات عملائنا وتوقعاتهم من الخدمات المصرفية باستمرار، ولا سيما في التحويلات الدولية، حيث أصبحت الشفافية والسرعة وإمكانية متابعة المعاملة عناصر أساسية في تجربة العميل. ومن خلال تعاوننا مع سويفت، نواصل تطوير حلول مصرفية تواكب هذه التوقعات، وتوفر لعملائنا تجربة أكثر كفاءة وسلاسة. كما يأتي هذا التعاون امتداداً لدورنا في دعم تطور القطاع المصرفي، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو منظومة مالية أكثر تطوراً وابتكاراً."

ويعمل النظام عبر شبكة سويفت وفق معايير موحدة للمدفوعات الدولية، بما يسهم في تسهيل معالجة التحويلات وتعزيز اتساق تجربة العميل عبر مختلف مراحل المعاملة.

كما تسهم البنية التحتية لسويفت في سرعة تنفيذ التحويلات، بما في ذلك إمكانية تنفيذها بشكل فوري في الأسواق التي تدعم أنظمتها المحلية ذلك، إلى جانب متابعة حالة التحويل خلال مراحل تنفيذه.

ويأتي هذا التعاون امتداداً لجهود "الأول" في تطوير منظومة المدفوعات والتحويلات الدولية، وتبني حلول عالمية متقدمة تسهم في الارتقاء بالخدمات المصرفية المقدمة لعملائه.