تراجعت العملة الإيرانية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل الدولار (الثلاثاء)، مع تصاعد الضغوط على الاقتصاد الإيراني جراء الحرب في الشرق الأوسط والعقوبات الأمريكية.



وتجاوز سعر الدولار 2.5 مليون ريال إيراني في السوق غير الرسمية بطهران، لتهبط العملة إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».



وتواجه العملة الإيرانية ضغوطًا متواصلة منذ اندلاع الحرب في فبراير، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من تداعيات العقوبات الدولية المفروضة عليه منذ سنوات، قبل أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة والحصار البحري على صادرات النفط إلى زيادة الضغوط.