استعرض أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تقريراً لأعمال أمانة المنطقة وبلدياتها في نجران ومحافظاتها، بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، أمين منطقة نجران المهندس صالح بن غرم الله الغامدي.

وتضمن التقرير تركيب 4010 أعلام لتزيين المواقع والشوارع، و2669 وحدة إنارة وزينة، و800 مجسم، إضافة إلى 297 شاشة إلكترونية وبنراً تحمل عبارات ورسائل وطنية.

كما شملت الأعمال تهيئة 139 حديقة ومتنزهاً، و44 ممشى رياضياً، و26 ساحة بلدية، إلى جانب زراعة الزهور والورود في عدد من الطرق الرئيسية والميادين؛ بما يسهم في تعزيز المشهد الجمالي وإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني في مختلف أنحاء المنطقة.

وأثنى أمير منطقة نجران على الجهود المبذولة من أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها في المناسبات الوطنية.



