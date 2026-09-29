ارتفعت الوفيات الناجمة عن الكوليرا بنسبة 30% في عام 2025، لتصل إلى 7,870 وفاة، وهي أعلى حصيلة يُبلّغ عنها منذ عام 1999، وذلك بحسب ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.



451,499 إصابة



وأوضحت المنظمة أن 47 دولة أبلغت عن 451,499 إصابة خلال العام، وتركزت 90% من الإصابات في سبع دول هي: أنجولا، وبنغلاديش، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ونيجيريا، وجنوب السودان، واليمن، فيما سجّل الإقليم الأفريقي زيادة بنسبة 34% في الإصابات و58% في الوفيات منذ عام 2024. وبيّنت المنظمة أن خُمس وفيات الكوليرا المبلغ عنها وقعت خارج المرافق الصحية، مشددة على أهمية توسيع الوصول إلى المياه المأمونة، وخدمات الصرف الصحي، والعلاج، والتلقيح.



وفي سياق متصل، أبلغت 24 دولة في حزام التهاب السحايا الأفريقي عن 21,526 حالة مشتبه بها، و971 وفاة في عام 2025، فيما تواصل المنظمة توسيع استخدام اللقاحات لمكافحة المرض.