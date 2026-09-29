أصيب 104 أشخاص بأعراض صحية مفاجئة عقب تجربة مكمل غذائي خلال دورة تدريبية لمتطوعي الصحة في مقاطعة «نان» شمال تايلند، فيما نُقل عدد من الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبدأت السلطات فحص المنتج لمعرفة أسباب الواقعة.



أعراض خلال 15 دقيقة

ووقعت الحادثة خلال دورة تدريبية لمتطوعي الصحة أُقيمت بين 25 و27 سبتمبر، بعدما قدّم شخص كان يرافق أحد المحاضرين منتجاً من المكملات الغذائية للمشاركين ودعاهم إلى تجربته.

وبعد نحو 15 دقيقة من تناوله، بدأت تظهر أعراض غير معتادة على عدد من المشاركين، شملت ضيق الصدر، واحمرار الوجه والجسم، والطفح الجلدي، وارتفاع ضغط الدم، فيما فقد بعضهم الوعي.



129 شخصاً تناولوا المكمل

وبحسب المعلومات الأولية، بلغ عدد المشاركين في الدورة 163 شخصاً، تناول 129 منهم المنتج، وظهرت أعراض على 104 أشخاص، بينما لم تظهر أعراض غير طبيعية على 25 آخرين.

واستدعت حالة 21 شخصاً تلقي العلاج في مستشفى «نا نوي»، فيما تقرر تنويم 7 حالات لمواصلة الرعاية والمتابعة الطبية.



عينات للفحص المخبري

وجمع مستشفى «نا نوي» ومكتب الصحة العامة في المقاطعة عينات من المكمل الغذائي، وأرسلاها إلى مركز إقليمي للعلوم الطبية لإخضاعها للتحليل.

وتركز الفحوص على الكشف عن أي مواد ملوثة أو مركبات دوائية محتملة يمكن أن تكون مرتبطة بالأعراض التي ظهرت على المشاركين.

الشرطة تستمع إلى الموزع

وبدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، فيما التقى مسؤولو الشرطة بممثل عن موزع المنتج للحصول على معلومات بشأن المكمل وظروف تقديمه للمشاركين.

وادعى الموزع أن احمرار الوجه والجسم وتمدد الأوعية الدموية من التأثيرات الطبيعية للمنتج، إلا أن الجهات المختصة أكدت أن هذا التفسير يحتاج إلى تقييم طبي ومخبري رسمي.



انتظار نتائج التحاليل

ولا تزال نتائج التحاليل المخبرية قيد الانتظار، لذلك لم تؤكد السلطات حتى الآن أن المكمل الغذائي كان السبب المباشر في إصابة المشاركين بهذه الأعراض.

ودعت الجهات الصحية إلى الحذر عند تناول المنتجات التي لا تتوافر معلومات واضحة بشأن مكوناتها وسلامتها، ومراجعة الطبيب فور ظهور أعراض غير طبيعية بعد تناولها.