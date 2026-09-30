بعد مغادرته المفاجئة لمعسكر المنتخب البرتغالي، أعلن كريستيانو رونالدو أنه سيكشف في الوقت المناسب الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ القرار.

وقال رونالدو، عبر حسابه الشخصي، إن قرار المغادرة جاء عقب المؤتمر الصحفي لمدرب المنتخب، وبعد محادثة مع رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وأضاف: «في الوقت المناسب، سأقول الحقيقة لجميع البرتغاليين حول أسباب مغادرتي للمنتخب الذي طالما كرّست نفسي له».

ورغم مغادرته المعسكر، حرص رونالدو على توجيه رسالة دعم لمنتخب بلاده وزملائه، قائلاً: «الآن حان الوقت لتمني التوفيق للبرتغال ولجميع زملائي في الفريق، دون استثناء».