أعلنت لجنة متابعة أسعار البنزين والديزل في الإمارات عن زيادة أسعار الوقود لشهر أكتوبر 2026 بنسب تراوحت بين 11.6% و16.6%.



وارتفع سعر بنزين «سوبر 98» من 1.03 دولار (3.80 درهم) لكل لتر في شهر سبتمبر الجاري إلى 1.20 دولار (4.40 درهم) في أكتوبر القادم، بزيادة 15.8%. وزاد سعر «بنزين خصوصي 95» من 1.00 دولار (3.69 درهم) لكل لتر إلى 1.17 دولار (4.28 درهم)، بارتفاع 16%، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» ونشره موقع «العربية. نت».



أسعار الديزل



كما قررت اللجنة زيادة أسعار بنزين «إي بلس 91» من 0.98 دولار (3.61 درهم) لكل لتر إلى 1.15 دولار (4.21 درهم)، بارتفاع 16.6%. وبالنسبة لوقود الديزل، فشهد زيادة من 1.17 دولار (4.30 درهم) لكل لتر في سبتمبر إلى 1.31 دولار (4.80 درهم) في أكتوبر، بزيادة 11.6%.



آلية التسعير الشهرية



ويأتي اعتماد الأسعار ضمن آلية التسعير الشهرية المطبقة في دولة الإمارات، التي تستند إلى منظومة مرنة وشفافة تواكب حركة أسعار الطاقة عالمياً، وتعكس تغيراتها في السوق المحلية بصورة متوازنة، بما يضمن تلبية حاجات السوق بكفاءة والحفاظ على التوازن بين المتغيرات العالمية ومتطلبات السوق المحلية.