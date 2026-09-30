استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الأربعاء)، مع محاولة المعدن النفيس تثبيت تعافيه من موجة بيع حادة دفعته في وقت سابق إلى أدنى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية مهمة لاستشراف مسار أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية نحو 4179.42 دولاراً للأوقية في أحدث التعاملات المبكرة، بعدما أنهى تعاملات أمس على ارتفاع، في ظل تراجع الضغوط القادمة من عوائد سندات الخزانة الأمريكية واعتدال توقعات الأسواق بشأن وتيرة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.

وكان المعدن النفيس قد هبط (الإثنين) إلى 4110.55 دولارات للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من أغسطس، قبل أن يبدأ رحلة تعافٍ خلال تعاملات (الثلاثاء).

وتترقب أسواق المعادن خلال الأيام القادمة مجموعة من البيانات الأمريكية، وفي مقدمتها مؤشرات سوق العمل والتضخم، والتي قد تحدد ما إذا كانت الأسواق ستعيد تعزيز توقعاتها لمزيد من رفع الفائدة أو تتجه إلى تخفيفها.

ويشكل ارتفاع أسعار الفائدة والعوائد على السندات عادة ضغطاً على الذهب، الذي لا يدر عائداً، في حين يستفيد المعدن من تراجع العوائد والدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وكان الذهب قد تعرض (الإثنين) لخسارة قاربت 4% في أكبر انخفاض يومي له منذ 10 يونيو، قبل أن يرتفع خلال جلسة (الثلاثاء) ويواصل استقراره مع بداية تعاملات (الأربعاء).