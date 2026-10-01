أصدرت محكمة أردنية حكماً بالحبس شهراً بحق شخص من الصم والبكم، إثر توقيفه متلبساً بمحاولة الاستيلاء على كيسي قهوة من داخل مجمع تجاري في مدينة الزرقاء وإعادة المواد المضبوطة قبل مغادرته الموقع.

وتعود التفاصيل إلى دخول المشتكى عليه أحد المحلات التجارية واستغلاله انشغال الطاقم ليخفي كيسي قهوة (بوزن أوقية لكل منهما) بين ملابسه. وعند توجهه نحو بوابة الخروج، اعترضه رجال الأمن وحفظ النظام داخل المول، فيما أظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة تفاصيل الواقعة بالكامل.

وأقر المتهم بنية السرقة خلال التحقيقات الرسمية التي جرت بحضور مترجم معتمد لغة الإشارة. وبناءً عليه، عدلت الهيئة القضائية الوصف الجرمي من «سرقة مكتملة» إلى «شروع بالسرقة» لكون إيقافه داخل حرم المبنى حال دون إتمام الفعل، وقضت ابتدائياً بحبسه أربعة أشهر.

واستناداً إلى المادة 427/1 من قانون العقوبات المتصلة بضآلة قيمة المواد واستردادها فوراً، خفّضت المحكمة العقوبة إلى الحبس لمدة شهر واحد فقط مع تحميله الرسوم والمصاريف الإجرائية.