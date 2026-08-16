تحدث الفنان المصري أحمد سعد عن تجربته مع ألبومه الأخير «الإلكترو»، مؤكدًا أن العمل جاء رغبة منه في الخروج عن الشكل الموسيقي الذي اعتاد الجمهور على سماعه منه وتقديم حالة فنية جديدة لما قدمه خلال السنوات الماضية.

وأوضح سعد في تصريحات إلى «عكاظ» أن فكرة خوض تجربة مختلفة جعلته يشعر ببعض القلق في البداية، خصوصًا أنه ابتعد عن اللون الذي اعتاد تقديمه، لكنه سرعان ما تأقلم مع التجربة، معتبرًا أن الفنان يحتاج دائمًا إلى البحث عن أشكال جديدة وعدم تكرار نفسه.

أحمد سعد والاعتزال

وعن إمكانية ابتعاده عن الفن، أكد أحمد سعد أن فكرة الاعتزال لم تراوده يومًا رغم الضغوط والتحديات التي يواجهها في مسيرته، مشيرًا إلى أن رؤية الجمهور وتفاعله معه كفيلة بتغيير حالته النفسية ونسيان أي متاعب يمر بها.

وأشار إلى أن سعادته الحقيقية ترتبط برؤية الجمهور مستمتعًا بما يقدمه، نافيًا أن يكون النجاح والشهرة قد دفعاه يومًا إلى الشعور بالغرور.

ابنته في عالم الغناء

وتطرق أحمد سعد إلى مشاركة ابنته في أغنية «كده كده»، موضحًا أنه في البداية لم يكن متحمسًا لدخولها مجال الفن وكان يفضل أن تختار مسارًا مختلفًا، بل كان يتمنى أن تصبح طبيبة نظرًا إلى ما يراه من صعوبة وضغوط في الوسط الفني.

وأضاف أن ابنته مع مرور الوقت بدأت تخطو خطواتها الخاصة في المجال، لافتًا إلى أن ابنته باتت تنظر إليه باعتبارهما زميلين في المهنة لتتحول مشاركتهما الغنائية من تجربة عابرة إلى جانب جديد في علاقتهما.