يعيش النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فترة كابوسية، بدأت بخسارته لقب كأس العالم 2026 أمام إسبانيا الشهر الماضي، أعقبتها وفاة والده «خورخي»، ثم الظهور بمستوى متواضع مع إنتر ميامي الأمريكي.

هزيمة قاسية أمام ناشفيل

وتلقى إنتر ميامي هزيمة قاسية أمام متصدر الدوري الأمريكي ناشفيل بأربعة أهداف مقابل هدف، الليلة الماضية، في مباراة أهدر فيها ليونيل ميسي ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 23.

ميسي يُكرر رقماً سلبياً نادراً

وبحسب إحصاءات شبكة «ESPN»، هذه هي المرة الأولى منذ عام 2014 التي يفشل فيها ميسي في تسجيل ثلاث ركلات جزاء متتالية، إذ أهدر «البرغوث» ركلتي جزاء مع الأرجنتين خلال كأس العالم 2026 أمام النمسا ومصر، كما تُعد هذه أول ركلة جزاء يهدرها في الدوري الأمريكي لكرة القدم منذ 13 سبتمبر 2025.

معاناة ميسي تتواصل

ولم تنتهِ معاناته عند هذا الحد في المواجهة، التي شكلت الخسارة الثالثة على التوالي لفريقه، إذ تلقى ميسي بطاقة صفراء خلال المباراة بسبب مبالغته في الاعتراض على عدم احتساب مخالفة لصالحه في إحدى الهجمات، كما أُلغي هدف له في اللحظات الأخيرة بداعي التسلل.