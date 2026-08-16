«قد يكون هذا عامي الأخير».. رونالدو يُلمح للاعتزال

أكد قائد النصر كريستيانو رونالدو أن مسيرته الكروية اقتربت من نهايتها، في ظل تقدمه في العمر، مشيراً إلى احتمالية اعتزاله بنهاية الموسم الحالي 2026-2027.

«قد يكون عامي الأخير»

وقال أسطورة كرة القدم البرتغالية في مقابلة مع مجلة «فوغ»: «ربما يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم، أريد أن أترك إرثاً رائعاً».

خطط رونالدو بعد الاعتزال

وأضاف رونالدو البالغ من العمر 41 عامًا: «لقد خططت لمستقبلي بالكامل، لديّ الكثير من الأمور التي تشغلني، لدرجة يصعب معها حصرها في أمر واحد، وبما أن كرة القدم قد تترك فراغاً كبيراً، فمن الضروري ملء الوقت بطرق متنوعة، وليس بطريقة واحدة فقط، وأيضاً للاستمتاع أكثر، والسفر أكثر، ومشاهدة وممارسة رياضة البادل، التي أستمتع بها حقاً، والاستمرار في الاستمتاع بما حققته، لقد مرت 25 عاماً مليئة بالتضحيات».

عقد رونالدو يدخل عامه الأخير

وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي، وقد لعب «الدون» دوراً مؤثراً في تتويج النصر بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي.