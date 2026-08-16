من المقرر غياب قائد المنتخب السعودي سالم الدوسري عن المشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 27)، التي تستضيفها مدينة جدة خلال الفترة من 23 سبتمبر القادم وحتى السادس من أكتوبر القادم، وذلك بحسب تأكيدات طبيب فريق الهلال خوان خيمينيز الذي قال أخيراً عبر حساب النادي على منصة «إكس»: «الإصابة التي تعرض لها قائد الفريق سالم الدوسري في وتر الرضفة للركبة اليمنى، وأجرى على إثرها عملية جراحية في 21 يوليو الماضي، ويحتاج إلى 75 يوماً تقريباً من أجل العودة للملاعب. وحالياً يتواجد اللاعب في مركز متخصص لإكمال المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي، وفي يوم 20 أغسطس الجاري سيبدأ في العمل بالمرحلة الثانية من التأهيل، وخلال أول شهرين، إلى شهرين ونصف الشهر تقريباً سنراقب تطور حالته، وبناء على ذلك سيعود للفريق».



ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي في منتصف سبتمبر القادم قائمة أسماء اللاعبين الذين سينضمون للمعسكر الإعدادي في جدة، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في البطولة الخليجية.



ويسعى الأخضر من خلال المعسكر الذي سيقام بجدة قبل انطلاق «خليجي 27» إلى الوصول للجاهزية الفنية الكاملة لمباريات البطولة.