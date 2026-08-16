لفت الحساب الرسمي لنادي التقدم الأنظار على منصة «X»، بعد نشره منشوراً تفاعلياً عقب مواجهة النصر والفتح، حمل عبارة: «صدارة بدون بلنتيات»، في إشارة ساخرة نجحت في استقطاب اهتمام جماهيري واسع.



وسجل المنشور انتشاراً لافتاً تجاوز المليون مشاهدة، وسط تفاعل كبير عبر الردود وإعادة النشر والتداول بين الجماهير الرياضية، ليتحول خلال ساعات إلى حديث السوشيال ميديا.



وفي المقابل، أبدى عدد من المتابعين استياءهم من مضمون المنشور، معتبرين أن هذا الطرح لا يتناسب مع حساب رسمي يمثل نادياً رياضياً، ومطالبين بضرورة التزام الحسابات الرسمية للأندية بالطابع المهني في تناول الأحداث والمنافسات.



وزاد من صدى المنشور كونه صادراً عن نادي التقدم، أحد أندية دوري الدرجة الثالثة السعودي، والذي نجح رغم وجوده خارج الأضواء في الوصول إلى شريحة واسعة من الجماهير وخطف الأضواء بمنشور واحد.



وبين الإشادة بالتفاعل الذكي والانتقاد للمحتوى، تحول منشور التقدم إلى واحد من أبرز المنشورات الرياضية المتداولة، في تأكيد على التأثير المتزايد للحسابات الرسمية للأندية في صناعة النقاش الرياضي عبر المنصات الرقمية.