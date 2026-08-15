احتفل سعود بن سعد العتيبي بزفاف نجله المهندس عبدالرحمن، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف.
وشهد الحفل حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين تمنوا له حياة زوجية سعيدة.
احتفل سعود بن سعد العتيبي بزفاف نجله المهندس عبدالرحمن، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف.
وشهد الحفل حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين تمنوا له حياة زوجية سعيدة.
Saud bin Saad Al-Otaibi celebrated the wedding of his son, engineer Abdulrahman, at one of the wedding halls in Taif.
The ceremony was attended by a number of family and friends who wished him a happy married life.