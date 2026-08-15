احتفل سعود بن سعد العتيبي بزفاف نجله المهندس عبدالرحمن، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف.



وشهد الحفل حضور عدد من الأهل والأصدقاء الذين تمنوا له حياة زوجية سعيدة.